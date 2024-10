Thesocialpost.it - Nonna 94enne star dei social lascia il suo fidanzato: “Ecco i 9 motivi per cui l’ho fatto”

(Di martedì 15 ottobre 2024) A 94 anni, Lillian, conosciuta dai suoi milioni di fan come Grandma Droniak, continua a far sorridere il pubblico con la sua caratteristica ironia. Dopo aver recentemente annunciato la fine della sua relazione, ha sorpreso i follower rivelando iche l’hanno spinta are il suo ultimo. È incredibile pensare che, a questa età, Lillian abbia trovato un nuovo compagno, ma ancora più sorprendente è la sua decisione dirlo. «Dite ai vostri nonni che sono di nuovo sul mercato», ha scherzato in un video su TikTok, rivolgendosi ai suoi numerosi fan.Leggi anche: Doping, condannata Simona Halep: la sentenza di squalifica può spaventare Sinner? Il divertimento è continuato quando Grandma D ha condiviso una lista di ben nove ragioni per cui ha deciso di porre fine alla relazione, rendendo la rottura un momento indimenticabile, condito con il suo solito umorismo.