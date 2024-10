Nickelodeon, Epstein e i complotti inventati (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci è stato segnalato un breve video apparso tra i reels di Facebook, il cui autore è un creator digitale che si fa chiamare Chrys Bey (Christian Puccio). Il video riporta in sovraimpressione la seguente frase: Attenzione il diavolo si nasconde dove meno te lo aspetti e viene condiviso con questo testo: La comunicazione diabolica si nasconde spesso dove meno te lo aspetti. Fai attenzione e proteggi i tuoi bambini #diavolo #Epstein #misteri #evil Nel video, si afferma che il canale di programmi per ragazzi Nickelodeon sarebbe diabolico, in quanto il logo sarebbe ispirato all’isola privata di Jeffrey Epstein. Esiste una vaga somiglianza di forma, ma si tratta, appunto, solo di una vaga somiglianza e nulla di più. Se sovrapponessimo le immagini, ci accorgeremmo che non sono uguali, a meno di non voler forzare la cosa. Butac.it - Nickelodeon, Epstein e i complotti inventati Leggi tutta la notizia su Butac.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci è stato segnalato un breve video apparso tra i reels di Facebook, il cui autore è un creator digitale che si fa chiamare Chrys Bey (Christian Puccio). Il video riporta in sovraimpressione la seguente frase: Attenzione il diavolo si nasconde dove meno te lo aspetti e viene condiviso con questo testo: La comunicazione diabolica si nasconde spesso dove meno te lo aspetti. Fai attenzione e proteggi i tuoi bambini #diavolo ##misteri #evil Nel video, si afferma che il canale di programmi per ragazzisarebbe diabolico, in quanto il logo sarebbe ispirato all’isola privata di Jeffrey. Esiste una vaga somiglianza di forma, ma si tratta, appunto, solo di una vaga somiglianza e nulla di più. Se sovrapponessimo le immagini, ci accorgeremmo che non sono uguali, a meno di non voler forzare la cosa.

