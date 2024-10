Mostra 'Volterra a colori' (Di martedì 15 ottobre 2024) Una rincorsa reciproca fra natura e ambienti eternizzati dalla forza del genio umano nei luoghi-icona della storia, satura colori impossibili, simbolismi dell’umore più che del pensiero, negativi cromatici di atmosfere vitali e “salvifiche”, che danzano ai ritmi incerti dell’esistenza.È il Pisatoday.it - Mostra 'Volterra a colori' Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una rincorsa reciproca fra natura e ambienti eternizzati dalla forza del genio umano nei luoghi-icona della storia, saturaimpossibili, simbolismi dell’umore più che del pensiero, negativi cromatici di atmosfere vitali e “salvifiche”, che danzano ai ritmi incerti dell’esistenza.È il

Volterra - record di visitatori per la mostra 'Banksy. Realismo Capitalista' - I prossimi appuntamenti per i tour con guida (al costo di 5 euro oltre il prezzo del biglietto) saranno per: martedì 8 ottobre e martedì 22 ottobre alle 11. Quello strutturato dai due curatori, prodotto e allestito da Opera Laboratori, è un percorso multidisciplinare che attraverso due porte d’ingresso - rappresentate dalla cultura punk e dalla street art - cerca di sviscerare il fenomeno Banksy ... (Lanazione.it)