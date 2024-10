Quotidiano.net - Ministero della Cultura, carabinieri acquisiscono documenti per il caso. Boccia-Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sempre “caldo“ il fronte del. Ieri il neoministro Alessandro Giuli (nella foto) ha ufficializzato, in mezzo alle polemiche scatenate dall’Associazioni Pro Vita, la nomina dell’avvocato Francesco Spano nel ruolo di capo di gabinetto. La nomina di Spano – comunicata dalin una nota – fa seguito alla revoca a Francesco Gilioli, da parte di Giuli, dell’incarico di capo di gabinetto, avvenuta venerdì scorso, 11 ottobre, per essere "venuto a mancare il rapporto fiduciario". E non è finita: sempre ieri idel nucleo Investigativo di Roma sono andati alper acquisire documentazione relativa alla vicenda che coinvolge l’ex ministro Gennaroe l’imprenditrice Maria Rosaria