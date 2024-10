Miele sì, ma senza pace. Al mercato il mix è illegale (Di martedì 15 ottobre 2024) Marco Borella è un apicoltore che gira i mercati della sua zona per vendere il Miele. Al mercato di Desio, in provincia di Monza e Brianza, ci va tutte le settimane con il suo banchetto del Miele all’interno del mercato cittadino. Lunedì mattina a Desio qualcuno ha chiamato i carabinieri perché Marco sul suo banchetto esponeva uno striscione con scritto “stop bombing Gaza, stop genocide”. Marco è un professionista come lo volevano i padri costituenti: professionista perché guadagna un salario dal suo lavoro e professionista perché professa nel suo lavoro i suoi ideali. I carabinieri gli hanno chiesto di rimuovere lo striscione perché si trattava di “propaganda politica” non autorizzata. Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Marco Borella è un apicoltore che gira i mercati della sua zona per vendere il. Aldi Desio, in provincia di Monza e Brianza, ci va tutte le settimane con il suo banchetto delall’interno delcittadino. Lunedì mattina a Desio qualcuno ha chiamato i carabinieri perché Marco sul suo banchetto esponeva uno striscione con scritto “stop bombing Gaza, stop genocide”. Marco è un professionista come lo volevano i padri costituenti: professionista perché guadagna un salario dal suo lavoro e professionista perché professa nel suo lavoro i suoi ideali. I carabinieri gli hanno chiesto di rimuovere lo striscione perché si trattava di “propaganda politica” non autorizzata.

