"Mi piacerebbe essere una mosca": Sinner a Shanghai, clamoroso commento di Becker | Guarda (Di martedì 15 ottobre 2024) Un altro successo, l'ottavo in stagione, e una posizione da numero uno Atp consolidata almeno fino alla fine dell'anno. Jannik Sinner si è preso un altro successo, lo ha fatto nel Masters 1000 di Shanghai, dopo la finale persa nell'ATP 500 di Pechino contro l'amico-rivale Carlos Alcaraz, che sugli spalti del torneo Shanghaiese ha assistito alla fine da vicino insieme al suo allenatore Ferrero (tra i grandi vip era presente anche Roger Federer). Lo scambio di opinioni tra i due tennisti protagonisti del passato e del presente del tennis non sono passate inosservato per Boris Becker, che su X, vedendo le immagini della partita, ha sfogato le proprie emozioni: "Mi piacerebbe essere una mosca sul muro e ascoltare lo scambio di opinioni tra Roger Federer e Carlos Alcaraz mentre Guardano insieme la finale tra Djokovic e Sinner”. Liberoquotidiano.it - "Mi piacerebbe essere una mosca": Sinner a Shanghai, clamoroso commento di Becker | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un altro successo, l'ottavo in stagione, e una posizione da numero uno Atp consolidata almeno fino alla fine dell'anno. Janniksi è preso un altro successo, lo ha fatto nel Masters 1000 di, dopo la finale persa nell'ATP 500 di Pechino contro l'amico-rivale Carlos Alcaraz, che sugli spalti del torneoese ha assistito alla fine da vicino insieme al suo allenatore Ferrero (tra i grandi vip era presente anche Roger Federer). Lo scambio di opinioni tra i due tennisti protagonisti del passato e del presente del tennis non sono passate inosservato per Boris, che su X, vedendo le immagini della partita, ha sfogato le proprie emozioni: "Miunasul muro e ascoltare lo scambio di opinioni tra Roger Federer e Carlos Alcaraz mentreno insieme la finale tra Djokovic e”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ufficiale Sinner - duro colpo : è accaduto dopo il successo a Shanghai - Questo è Jannik Sinner, un tennista che non si abbatte nelle difficoltà e che anzi riesce a reagire al meglio ai momenti difficili e sappiamo che questo non è affatto facile. L’azzurro, dopo la vittoria di Shanghai, ha però sottolineato rammaricato che non gioca più con il sorriso di una volta e che questa situazione gli ha tolto il sorriso. (Serieanews.com)

Tennis ATP Shanghai 2024 ? Finale Sinner - Djokovic in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW - Si tratta della seconda finale tra i due giocatori dopo quella di Torino 2023. Sarà ancora Sinner contro Djokovic: l'ottavo capitolo della sfida, questa volta, vale il titolo di Shanghai. . Il match alle ore 10:30 in diretta su Sky Sport Uno in streaming su NOW,. Fa parte del circuito Atp Tour Masters 1000 e si è disputato per la prima volta nel 2009. (Digital-news.it)

Tennis ATP Shanghai 2024 ? Finale Sinner - Djokovic in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW - Notizie - Recensioni e Palinsesti TV - Jannik Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 2023 - Wimbledon, SF: Novak Djokovic b. Si tratta della seconda finale tra i due giocatori dopo quella di Torino 2023. In collegamento da Roma Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro ore 10:30: Finale Sinner-Djokovic (su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) con telecronaca di Luca Boschetto e commento di Paolo Bertolucci a seguire: Studio Tennis (su Sky ... (Digital-news.it)