Meteo, sta per cambiare tutto: tornano pioggia e freddo (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ottobrata che ha caratterizzato le ultime giornate in Italia sembra avere le ore contate. Il caldo e il sole che hanno accompagnato il weekend lasceranno presto spazio a una nuova fase di maltempo, con piogge e temperature in diminuzione. Il cambiamento climatico è previsto nelle prossime ore, con l’arrivo di correnti fredde che inizieranno a interessare il Nord del Paese per poi spostarsi verso il Sud.Leggi anche: Previsioni Meteo, alta pressione ad inizio settimana: poi arriva il gelo polare Le previsioni di Mario Giuliacci A confermare questa tendenza è Mario Giuliacci, Meteorologo e direttore operativo di Meteogiuliacci.it, che ha rilasciato una previsione dettagliata a Fanpage.it. Giuliacci ha spiegato che, già da oggi, correnti più fredde porteranno con sé pioggia e fenomeni intensi, interrompendo la parentesi di bel tempo che ha caratterizzato l’ultimo weekend. Thesocialpost.it - Meteo, sta per cambiare tutto: tornano pioggia e freddo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’ottobrata che ha caratterizzato le ultime giornate in Italia sembra avere le ore contate. Il caldo e il sole che hanno accompagnato il weekend lasceranno presto spazio a una nuova fase di maltempo, con piogge e temperature in diminuzione. Il cambiamento climatico è previsto nelle prossime ore, con l’arrivo di correnti fredde che inizieranno a interessare il Nord del Paese per poi spostarsi verso il Sud.Leggi anche: Previsioni, alta pressione ad inizio settimana: poi arriva il gelo polare Le previsioni di Mario Giuliacci A confermare questa tendenza è Mario Giuliacci,rologo e direttore operativo digiuliacci.it, che ha rilasciato una previsione dettagliata a Fanpage.it. Giuliacci ha spiegato che, già da oggi, correnti più fredde porteranno con sée fenomeni intensi, interrompendo la parentesi di bel tempo che ha caratterizzato l’ultimo weekend.

