Meloni scherza in Aula | Il giorno in cui mi faccio spiegare una cosa che ho detto dal M5s mi dimetto

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Il giorno in cui mi faccio spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S mi dimetto, guardi!". Così la premier Giorgia Meloni, nel corso della sua replica in Senato, risponde ad alcuni mugugni arrivati dai banchi del M5S. Meloni ha voluto spiegare il senso del suo intervento sulla mobilità sostenibile. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

