Le competenze digitali e la scuola (Di martedì 15 ottobre 2024) Razzante* Le competenze digitali vanno coltivate fin dalle scuole secondarie superiori, per offrire ai giovani studenti la possibilità di padroneggiare gli strumenti della Rete in vista dell’accesso all’università o dell’ingresso nel mondo del lavoro. E’ questo lo spirito con cui Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT) aderente a Confindustria, ha istituito il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2024-2025. Ilgiorno.it - Le competenze digitali e la scuola Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Razzante* Levanno coltivate fin dalle scuole secondarie superiori, per offrire ai giovani studenti la possibilità di padroneggiare gli strumenti della Rete in vista dell’accesso all’università o dell’ingresso nel mondo del lavoro. E’ questo lo spirito con cui Anitec-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT) aderente a Confindustria, ha istituito il Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2024-2025.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Competenze digitali per tutti : i punti di formazione in Valtellina e Valchiavenna - La Provincia di Sondrio ha avviato nei mesi scorsi, in alcuni centri, un progetto per ridurre l'esclusione digitale. L’iniziativa di cui Palazzo Muzio è ente capofila e che coinvolge alcuni dei Comuni con il maggior numero di abitanti e diversi operatori accreditati per la formazione in regione... (Sondriotoday.it)

Confartigianato Imprese Bergamo lancia ‘F-DAY’ : un evento per migliorare le competenze manageriali e digitali - 30 con l’introduzione di Ivan Morotti, vicepresidente di Confartigianato Imprese Bergamo con delega alla Formazione. I. A. Alle 19 Marta Rispoli, responsabile Orientamento e Formazione di MADE s. L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese interessate a migliorare le proprie competenze manageriali, organizzative, relazionali e digitali, e sarà l’occasione per presentare le novità della formazione ... (Bergamonews.it)

Esperti digitali cercasi : la transizione 5.0 chiede nuove professionalità e competenze specifiche - Secondo i dati dell’ufficio studi di Confartigianato, in Italia il 36,2% degli occupati opera in professioni fortemente esposte all’impatto dell’intelligenza artificiale. Sono, infatti, 125 mila le micro e piccole imprese pioniere della tecnologia: si tratta del 12,6% di aziende che nel biennio... (Forlitoday.it)