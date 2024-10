Ilrestodelcarlino.it - La macabra scoperta. Ruba la pistola al padre e si uccide a 15 anni: "Era vittima dei bulli"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ilpensava fosse sceso al piano di sotto a giocare un po’ con la Playstation. Ma nessun videogioco avrebbe potuto alleggerire il peso sullo stomaco. Oppresso da una condizione che aveva minato la sua esistenza negli ultimi giorni, ha frugato tra il mazzo di chiavi del genitore per aprire un armadio che conteneva la cassaforte dove il, un agente della polizia locale di Senigallia, custodiva al sicuro lad’ordinanza. Con quell’arma Leonardo C. ha deciso di togliersi la vita per sempre. Ucciso da insulti e offese ricevuti da ragazzini come lui, tre studenti della sua stessa classe al Panzini e che lo avevano preso di mira da un po’ di giorni tanto che lui in classe non voleva più tornarci.