Judo Centracchio lascia la carriera | Passo dall’altra parte della barricata voglio dare il massimo agli altri

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una lunghissima e intensaquella di Maria. L’Azzurra delItaliano, con al collo il bronzo scintillante vinto a Tokyo 2020,la. Lo annuncia direttamente lei, tramite i suoi canali social. In bacheca ci sono moltissime mede preziose, tra di esse c’è anche quella del terzo posto ai Giochi Europei del 2019. Lascrive su Instagram: “La miaagonistica finisce e inizia, a piccoli passi, quella, con tutta la voglia diilper glie di crescere insieme a loro, con dedizione, studio e più attenzione possibile, sempre al servizio delle Fiamme Oro”. Dice addio allora allo sport agonistico e spiega che in futuro farà la formatrice nella sua disciplina del cuore, in cui è diventata una delle stelle azzurre deltricolore.