Italia-Israele, esordio di Lucca in Nazionale: “Sono orgogliosissimo” (Di martedì 15 ottobre 2024) esordio di Lorenzo Lucca con la maglia della Nazionale durante il match di Nations League vinto dall’Italia contro Israele per 4-1. “Sono entrato pochi minuti ma mi Sono bastati, Sono orgogliosissimo di vestire questa maglia. L’hanno vestita tanti campioni e si rappresenta l’Italia, una cosa fondamentale”, ha detto l’attaccante 24enne dopo la partita disputata a Udine, città per la quale gioca in Serie A. “Siamo entrati con la voglia di vincere, siamo cresciuti piano piano col gioco. Dobbiamo continuare così ed essere orgogliosi”, ha aggiunto. “Dedico questo esordio alla mia famiglia, alla mia ragazza, agli amici che ci Sono sempre stati anche quando giocavo in promozione, eccellenza e Serie D”. Lapresse.it - Italia-Israele, esordio di Lucca in Nazionale: “Sono orgogliosissimo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di Lorenzocon la maglia delladurante il match di Nations League vinto dall’controper 4-1. “entrato pochi minuti ma mibastati,di vestire questa maglia. L’hanno vestita tanti campioni e si rappresenta l’, una cosa fondamentale”, ha detto l’attaccante 24enne dopo la partita disputata a Udine, città per la quale gioca in Serie A. “Siamo entrati con la voglia di vincere, siamo cresciuti piano piano col gioco. Dobbiamo continuare così ed essere orgogliosi”, ha aggiunto. “Dedico questoalla mia famiglia, alla mia ragazza, agli amici che cisempre stati anche quando giocavo in promozione, eccellenza e Serie D”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nations League - stasera Italia-Israele in una Udine blindata. E i biglietti staccati sono meno della metà della capienza - È la triste realtà della sfida di Nations League tra Italia e Israele, in campo alle 20. 30 in piazza XX Settembre, a 7 chilometri dallo stadio. E tra questi sono compresi i 1. Si teme che alla manifestazione prendano parte anche infiltrati con l’obiettivo di scontrarsi con gli agenti. Sono previsti sbarramenti anche prima dei tornelli dello stadio: alla struttura potrà avvicinarsi solo chi ... (Open.online)

Cecchini sul tetto dello stadio di Udine per Italia-Israele - le immagini dal Bluenergy Stadium sono virali - Sul tetto dello stadio in cui si gioca la gara Italia-Israele ci sono i cecchini: le autorità aumentano il servizio di sicurezza a Udine. (Notizie.virgilio.it)

L'Italia travolge Israele per 4-1 : perché sono tre punti d'oro - Udogie entra in area dalla sinistra servito da Maldini, arriva sul fondo e crossa basso a rimorchio verso il limite dell'area: sul pallone arriva Di Lorenzo, che con il piattone destro la angola all'angolino basso di destra. Calafiori mette giù in zona trequarti e allarga per Dimarco, il quale crossa basso verso il dischetto del rigore: sul pallone arriva Frattesi che con il mancino batte Glazer ... (Liberoquotidiano.it)