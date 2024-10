Inter-news.it - Italia avanti, Barella in gruppo verso Roma-Inter | Inter Chat LIVE

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. L’ha vinto ieri sera contro Israele con il risultato di 4-1 e i giocatori nerazzurri hanno ricoperto un ruolo decisivo: Federico Dimarco ha fatto assist, Davide Frattesi ha segnato. Nicolòquest’oggi si è allenato ine non è l’unico recuperato, buone notizie per Inzaghi in vista di. Dalle 18.30 ne parleranno in diretta Romina Sorbelli con i redattori Emanuele Rossi e Filippo Miosi.