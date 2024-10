Il nuovo volto di piazza Crispi, piantati alberi e aiuole (Di martedì 15 ottobre 2024) Proseguono i lavori a piazza Crispi. Terminati i lavori in muratura nella parte centrale dello spiazzo, con la realizzazione dell'isola pedonale e le corsie per l'immissione all'incrocio con viale Raniero Capocci, ora gli operai si stanno concentrando sulle rifiniture e il posizionamento degli Viterbotoday.it - Il nuovo volto di piazza Crispi, piantati alberi e aiuole Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Proseguono i lavori a. Terminati i lavori in muratura nella parte centrale dello spiazzo, con la realizzazione dell'isola pedonale e le corsie per l'immissione all'incrocio con viale Raniero Capocci, ora gli operai si stanno concentrando sulle rifiniture e il posizionamento degli

Cascata d'acqua - allagato il sottopassaggio a piazza Crispi : "Ecco il risultato dei lavori" | FOTO e VIDEO - Allagato il sottopassaggio di piazza Crispi, a causa della pioggia e del maltempo che ha colpito oggi Viterbo. La piazza, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione finanziati dal Pnrr, ha visto il sottopassaggio riempirsi con circa 20 centimetri d'acqua che hanno reso impossibile il... (Viterbotoday.it)

La "nuova" piazza Crispi e il vecchio problema dei parcheggi selvaggi. Sui lavori Micci vuole vederci chiaro - La nuova piazza Crispi fa subito flop. Stando agli auspici dell'amministrazione Frontini, in particolare dell'assessore all'Urbanistica Emanuele Aronne, il progetto avrebbe dovuto eliminare, tra l'altro, l'annoso problema dei parcheggi. E invece è successo esattamente l'opposto, con il piazzale... (Viterbotoday.it)

Primo giorno di scuola : inferno di auto alla Pila - resiste la "nuova" piazza Crispi | VIDEO - Un giorno di test importante visto la riapertura degli istituti in relazione ai cantieri in corso, o nel caso di via Santa Maria in Gradi, appena aperti. . . . Alla Pila, nei tratti di via Carlo Cattaneo e. Gli studenti tornano tra i banchi di scuola, tornano anche gli ingorghi del traffico in cittĂ . (Viterbotoday.it)