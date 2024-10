Quotidiano.net - Il concorso ippico sardo: "Accuse strumentali. Successo senza sprechi"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si è appena concluso il primoCsi4 della storia in Sardegna. Un evento che non ha mancato di suscitare reazioni, a volte anche polemiche. Ne parliamo con Silvia Luise, direttrice dell’evento e cofondatrice di EquiEvent. "In primo luogo, sento il dovere di precisare che non esiste "una società", bensì una Asd (Associazione sportiva dilettantistica, ndr)scopo di lucro, di cui faccio parte". Lei è manager di una società, l’EquiEvent, che ha sede operativa a Padova. Non è strano venire in Sardegna a organizzare eventi? "Io sono sposata in Sardegna con une da tempo frequento l’isola e il suo mondo equestre. Peraltro, la Asd, che ha promosso l’evento, ha sede operativa in Sardegna". Alla vigilia la vostra aspettativa era di avere una predi 20-30mila persone; invece, le presenze sono state molte di meno.