Helena Prestes critica un aereo arrivato per Shaila e Lorenzo (Di martedì 15 ottobre 2024) Sulla casa del Grande Fratello passa un aereo per Shaila e Lorenzo e non tarda ad arrivare la reazione di Helena Prestes L'articolo Helena Prestes critica un aereo arrivato per Shaila e Lorenzo proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Helena Prestes critica un aereo arrivato per Shaila e Lorenzo Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sulla casa del Grande Fratello passa unpere non tarda ad arrivare la reazione diL'articolounperproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GF news - aereo per Shaila e Lorenzo : così Helena demolisce i fan - Lei stessa, però, ci tiene a precisare che “in questo momento, la situazione è grave”. Intanto, Helena Prestes dice la sua. Ci pensa Helena Prestes a smontare i fan che hanno sborsato denaro per questo aereo. . Quest’ultima appare entusiasta, sebbene non abbia una relazione con Spolverato e si sia riavvicinata a Javier. (Latuafonte.com)

Helena Prestes vede un aereo per lei e Lorenzo - ma è uno scherzo - Helena Prestes afferma di aver visto passare un aereo per lei e Lorenzo Spolverato, ma si tratta di uno scherzo L'articolo Helena Prestes vede un aereo per lei e Lorenzo, ma è uno scherzo proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)