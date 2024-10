“Grande Fratello”, scoppia la lite nella casa: Lorenzo su tutte le furie (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) News Tv. Non c’è pace per Lorenzo Spolverato all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo la puntata, in onda ieri, lunedì 14 ottobre 2024, su Canale 5, il concorrente è stato il protagonista di un acceso scontro, che ha scaldato gli animi tra lui e alcuni inquilini. Lorenzo quindi ha cercato un confronto con alcuni dei suoi compagni d’avventura che si sono seduti insieme a lui a discutere in giardino. La lite è scoppiata subito con Iago Garcia, ma non solo. Ad un certo punto, Javier si è alzato e si è allontanato. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, scoperta choc su Enzo Paolo e Carmen: “È accaduto qui nella casa” Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è stato eliminato: il nome clamoroso “Grande Fratello”, Lorenzo litiga con Iago e Javier dopo la puntata Dopo la puntata, gli inquilini si sono seduti in giardino per chiacchierare. Tvzap.it - “Grande Fratello”, scoppia la lite nella casa: Lorenzo su tutte le furie (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) News Tv. Non c’è pace perSpolverato all’interno delladel. Dopo la puntata, in onda ieri, lunedì 14 ottobre 2024, su Canale 5, il concorrente è stato il protagonista di un acceso scontro, che ha scaldato gli animi tra lui e alcuni inquilini.quindi ha cercato un confronto con alcuni dei suoi compagni d’avventura che si sono seduti insieme a lui a discutere in giardino. Lata subito con Iago Garcia, ma non solo. Ad un certo punto, Javier si è alzato e si è allontanato. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, scoperta choc su Enzo Paolo e Carmen: “È accaduto qui” Leggi anche: “”, chi è stato eliminato: il nome clamoroso “”,litiga con Iago e Javier dopo la puntata Dopo la puntata, gli inquilini si sono seduti in giardino per chiacchierare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Entrano in coppia”. Rivoluzione al Grande Fratello : i due chiacchierati nella casa - Ma le voci non si fermano qui. L'articolo “Entrano in coppia”. Alcune indiscrezioni parlano di un nuovo legame tra Federica e il tentatore Stefano, con la ragazza che avrebbe iniziato a frequentarlo e a fare spesso tappa a Milano per incontrarlo. Ovviamente, vi consigliamo di trattare queste informazioni con cautela, poiché non ci sono ancora conferme ufficiali. (Tuttivip.it)

Ascolti 14 ottobre - quanto ha fatto l’ottava puntata del Grande Fratello - 346. . Parliamo di ascolti. 000 telespettatori pari al 17,36% di share; su Rai1 la partita di calcio Italia – Israele ha fatto 7. 000 telespettatori – 18,5% di share 4^ puntata: 1. 000 telespettatori – 16,5% di share 7^ puntata: 2. 238. 000 telespettatori – 16,3% di share 5^ puntata: 2. L’ottava puntata ha totalizzato 2. (Biccy.it)

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato sbotta : “Non sopporto la metà degli inquilini - me ne voglio andare!” - Ma scusa, ieri non han visto la puntata? Ieri, infatti, Shaila ha definitivamente messo un punto alla sua conoscenza con il ragazzo e, nella notte, si è lasciata andare ad un bacio passionale con il bel Martinez. Mi dispiace ma nessuno è uscito a vedere il vostro aereo! Anche la Morlacchi ha voluto dire la sua: “A me dispiace solo che spendano tanti soldi!” Lo stesso Lorenzo, a cui l’aereo era ... (Isaechia.it)