Grande Fratello, il “segreto” di Enzo Paolo Turchi e il confronto con Carmen Russo (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – La presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è stata affrontata duranta la puntata del Grande Fratello, trasmessa il 14 ottobre su Canale 5. È stata una settimana intensa per la coppia, soprattutto per il coreografo che ha provato tanta gelosia nei confronti del concorrente Clayton Norcross. “Sono gelosissimo”, ha ammesso Enzo Paolo Turchi senza nessun ripensamento. Durante la settimana, infatti, il concorrente ha notato alcuni atteggiamenti maliziosi di Clayton nei confronti della sua amata, Carmen. Turchi ha ammesso di essere infastidito dai suoi atteggiamenti, come potrebbe esserlo un qualsiasi marito. “Se Carmen si innamora di un’altra persona io soffro, ma se lei è felice non posso fare a meno di esserlo anche io”, ha confessato il gieffino in tutta onestà. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – La presunta crisi traè stata affrontata duranta la puntata del, trasmessa il 14 ottobre su Canale 5. È stata una settimana intensa per la coppia, soprattutto per il coreografo che ha provato tanta gelosia nei confronti del concorrente Clayton Norcross. “Sono gelosissimo”, ha ammessosenza nessun ripensamento. Durante la settimana, infatti, il concorrente ha notato alcuni atteggiamenti maliziosi di Clayton nei confronti della sua amata,ha ammesso di essere infastidito dai suoi atteggiamenti, come potrebbe esserlo un qualsiasi marito. “Sesi innamora di un’altra persona io soffro, ma se lei è felice non posso fare a meno di esserlo anche io”, ha confessato il gieffino in tutta onestà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - lacrime in studio : la sorpresa per Ilaria di ‘Non è la Rai’ - Alfonso Signorini ha regalato a Ilaria un momento che ha commosso i telespettatori Alfonso Signorini ha fatto un grande regalo a Ilaria Galassi di "Non è la Rai". Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda oggi, 14 ottobre, il conduttore televisivo ha chiesto alle tre concorrenti di allontanarsi dal resto della casa per […]. (Sbircialanotizia.it)

Grande Fratello - chi è stato eliminato nella puntata del 14 ottobre 2024 - Andiamo a scoprire chi è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre 2024. Il risultato del televoto L'articolo Grande Fratello, chi è stato eliminato nella puntata del 14 ottobre 2024 proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - Alfonso Signorini parla di alcuni famosi concorrenti irriconoscenti : i nomi - “Non so per quale ragione, ma quando li chiami per parlare del Grande Fratello, rispondono con un secco ‘No, no, per carità!’” ha dichiarato Signorini, esprimendo il suo disappunto verso coloro che sembrano voler cancellare il loro passato nel reality. Grande Fratello 25, quanto guadagnano i concorrenti: cachet e bonus ... (Anticipazionitv.it)