Bergamonews.it - FIM CISL trionfa in Tenaris: “Vittoria dell’impegno e della passione”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dalmine. Dopo diversi anni, la FIM torna ad essere la prima organizzazione in. Nei giorni scorsi infatti si sono svolte le elezioni per il rinnovoRSU ina Dalmine, e la federazione dei metalmeccanicidi Bergamo ha ottenuto la maggioranza dei voti, eleggendo 11 delegati e sorpassando i “rivali” storiciFIOM che si è fermata a 10. La UILM ne ha conquistati 4. “È uno storico risultato per la FIM – dice Simone Frigeni, segretario provincialecategoria e coordinatore nazionale-, ottenuto grazie all’impegno e allache ogni delegato e iscritto ha riversato in questa campagna elettorale. Il successo è la dimostrazione di quanto entusiasmo e dedizione possano portare risultati”. FIMha raccolto 507 preferenze, contro i 484 votiFIOM e i 163UILM.