Esplosione a Gallipoli: morto un idraulico 62enne

Un idraulico di 62 anni è morto a Gallipoli a causa di una Esplosione sul posto di lavoro

Tragico incidente mortale per un idraulico a Gallipoli : esplosione durante lavori di manutenzione - In momenti come questi, è fondamentale celebrare la vita di chi ha dato un contributo alla comunità e riflettere sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. La comunità di Gallipoli si mostra in apprensione, con diversi abitanti che esprimono preoccupazione riguardo alla sicurezza degli impianti e alla formazione degli operai che operano nel settore. (Gaeta.it)