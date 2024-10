Liberoquotidiano.it - Esperienze culinarie d'eccellenza a Firenze: Borgo San Jacopo e La Ménagère

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nel cuore di, due ristoranti d'eccezione offronoindimenticabili, fondendo tradizione e innovazione.San, il ristorante dell'hotel Portrait, sotto la guida dello chef stellato Claudio Mengoni, si distingue per un percorso gastronomico che celebra l'equilibrio e la purezza degli ingredienti. Parallelamente, Lasi propone come un raffinato punto d'incontro tra arte, design e alta cucina, offrendo una versatilità unica per ogni occasione, tra bistrot, giardino e emporio. Due luoghi iconici che trasformano ogni pasto in un viaggio sensoriale accompagnati dall'inconfondibile ed eccellente sapore di Acqua Panna.Sanaffacciato sulle sponde dell'Arno con un'impareggiabile vista su Ponte Vecchio, si distingue come uno dei riferimenti dell'alta cucina italiana.