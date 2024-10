E’ un girone a trazione ferrarese. Mesola e Centese in zona promozione (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono le ferraresi a comandare la classifica, Mesola ha già staccato le inseguitrici ma anche la Centese e la Comacchiese condividono una classifica importante. I castellani hanno consolidato il primato vincendo con il più classico dei risultati contro lo Junior Corticella. Alla vigilia si diceva che fosse alla portata, il risultato ha dato ragione alle aspettative, ma è stato tutt’altro che semplice. "Le partite sono facili quando si vince – dice saggiamente il direttore sportivo Mesolano, Edoardo Biondi – Il Corticella è una squadra giovane, tenace, non ha creato pericoli perché l’abbiamo affrontato con il giusto atteggiamento. La squadra e il mister stanno lavorando bene, consapevoli delle proprie potenzialità nonostante le assenze importanti di Biolcati e Pittaluga". La Centese è tornata alla vittoria. Sport.quotidiano.net - E’ un girone a trazione ferrarese. Mesola e Centese in zona promozione Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono le ferraresi a comandare la classifica,ha già staccato le inseguitrici ma anche lae la Comacchiese condividono una classifica importante. I castellani hanno consolidato il primato vincendo con il più classico dei risultati contro lo Junior Corticella. Alla vigilia si diceva che fosse alla portata, il risultato ha dato ragione alle aspettative, ma è stato tutt’altro che semplice. "Le partite sono facili quando si vince – dice saggiamente il direttore sportivono, Edoardo Biondi – Il Corticella è una squadra giovane, tenace, non ha creato pericoli perché l’abbiamo affrontato con il giusto atteggiamento. La squadra e il mister stanno lavorando bene, consapevoli delle proprie potenzialità nonostante le assenze importanti di Biolcati e Pittaluga". Laè tornata alla vittoria.

