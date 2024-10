Thesocialpost.it - È morto a 83 anni il poeta cileno Antonio Skarmeta: autore de Il postino di Neruda

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il mondo piange ilall’età di 83. Il grande artista,tra l’altro dell’opera Ildi, reinterpretato al cinema da Massimo Troisi, è stato salutato anche dal presidente del Cile, Gabriele Boric con un messaggio sui propri profili social.Leggi anche: Muore soffocata nel letto contenitore, qualche anno prima aveva perso il fratello per un tragico incidente: una famiglia distrutta “Grazie maestro per la vita vissuta. Per i racconti, le novelle e il teatro – si legge nel messaggio – Per l’impegno politico, per lo ‘Show dei libri’ che ha ampliato le frontiere della letteratura. Per aver sognato la neve che bruciava nel Cile che ti faceva tanto male”. L'articolo Èa 83ilde Ildiproviene da The Social Post.