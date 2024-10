Dal prestito all'estorsione: in due anni versati 87mila euro al suo aguzzino (Di martedì 15 ottobre 2024) Un prestito - del 2017 - che si è trasformato in un incubo. Un debito iniziale che si è tramutato in una estorsione di oltre 87mila euro. Un 46enne è stato arrestato dai poliziotti. Dal debito all'estorsione Secondo quanto ricostruito. Un ragazzo di Aprilia, sette anni fa, si è rivolto a un Romatoday.it - Dal prestito all'estorsione: in due anni versati 87mila euro al suo aguzzino Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un- del 2017 - che si è trasformato in un incubo. Un debito iniziale che si è tramutato in unadi oltre. Un 46enne è stato arrestato dai poliziotti. Dal debito all'Secondo quanto ricostruito. Un ragazzo di Aprilia, settefa, si è rivolto a un

Prestito di 3.500 euro si trasforma in estorsione da 87.000 : arrestato usuraio a Genzano - La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza il presunto estorsore, un 46enne di Genzano, mentre riceveva gli ultimi 250 euro dalla vittima. Gli agenti, seguendo discretamente la vittima, sono intervenuti al momento della consegna del denaro, precedentemente fotocopiato per prova. 000 euro. La Polizia arresta un 46enne di Genzano colto in flagrante con l’ultima tranche di denaro estorto Un ... (Romadailynews.it)