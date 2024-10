Cuneo fiscale, il ministro Giorgetti vuole estendere la riduzione (Di martedì 15 ottobre 2024) Il taglio del Cuneo fiscale è una delle misure principali al centro delle discussioni per la manovra economica del 2025, attualmente in fase di definizione. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha indicato la volontà di estendere la riduzione del Cuneo fiscale a coloro che ricevono un reddito massimo da lavoro di 40mila euro. Il Cuneo consiste nella differenza tra il costo del lavoro per il datore di lavoro e ciò che il dipendente effettivamente percepisce in busta paga. La misura che il Governo Meloni potrebbe adottare ha lo scopo di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e di favorire la competitività delle imprese. Per l’esecutivo di destra rappresenta una delle priorità. In particolar modo per quanto riguarda i prossimi 12 mesi, terzo anno del Governo in carica. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Velvetmag.it - Cuneo fiscale, il ministro Giorgetti vuole estendere la riduzione Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il taglio delè una delle misure principali al centro delle discussioni per la manovra economica del 2025, attualmente in fase di definizione. Ildell’Economia Giancarloha indicato la volontà diladela coloro che ricevono un reddito massimo da lavoro di 40mila euro. Ilconsiste nella differenza tra il costo del lavoro per il datore di lavoro e ciò che il dipendente effettivamente percepisce in busta paga. La misura che il Governo Meloni potrebbe adottare ha lo scopo di sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e di favorire la competitività delle imprese. Per l’esecutivo di destra rappresenta una delle priorità. In particolar modo per quanto riguarda i prossimi 12 mesi, terzo anno del Governo in carica. Ildell’Economia, Giancarlo

