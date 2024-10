Lettera43.it - Conti spiati, la procura di Bari apre un’indagine contro Intesa Sanpaolo

(Di martedì 15 ottobre 2024)è ufficialmente coinvolta nell’indagine delladiriguardante Vincenzo Coviello, ex dipendente dell’istituto, accusato di aver effettuato accessi non autorizzati acorrenti e carte di credito di 3.572 clienti in 679 filiali nell’arco di 26 mesi. Lo ha fatto sapere l’Ansa e la notizia è stata confermata a Bloomberg da due fonti a conoscenza dei fatti. Secondo gli inquirenti, la banca avrebbe violato la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, non avendo segnalato tempestivamente i suddetti accessi illeciti alle autorità. A seguito dello scandalo, alcuni clienti vittime di Coviello, tramite i loro legali, hanno chiesto informazioni allaper valutare la possibilità di costituirsi parte civile o avviare azioni legalil’istituto bancario.