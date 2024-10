Colpito da un proiettile vagante durante una battuta di caccia al cinghiale | giovane ricoverato al Goretti con l’eliambulanza

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Incidente nelle montagne di Amaseno Untore è stato feritounadialnelle montagne di Amaseno, una zona boschiva in provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio e ha visto ildi striscio da un frammento di. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni. Soccorsi e Trasferimento in Ospedale Dopo l’incidente, iltore ferito è stato soccorso rapidamente e trasportato in eliambulanza all’ospedale “Santa Maria” di Latina per ricevere cure mediche. Le sue condizioni sono stabili e non si parla di rischio per la sua vita. Indagini in Corso per Accertare la Dinamica Gli accertamenti sull’incidente sono ancora in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Frosinone, che stanno cercando di capire l’esatta dinamica dei fatti.