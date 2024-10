Canone Rai, in arrivo il rimborso da 900 euro. A chi spetta (e come richiederlo) (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sono notizie positive per coloro che hanno regolarmente pagato il Canone Rai nel corso degli anni: stanno per arrivare rimborsi fino a 900 euro. Una agevolazione che fa il paio con le esenzioni che interessano determinate categorie di cittadini. Scopriamo assieme a chi spetta il rimborso e cosa fare per ottenerlo. Pagamento del Canone, le esenzioni totali Il pagamento del Canone tramite la bolletta energetica, introdotto dal governo Renzi, ha diminuito l’evasione della imposta più invisa a tanti italiani, che non ne ravvedono l’utilità a fronte degli importanti introiti pubblicitari del Servizio pubblico, ad esempio grazie a eventi come il Festival di Sanremo. Non si scappa: dura lex sed lex. Ma ora c’è la possibilità di questo rimborso, nell’ordine dei 900 euro massimi, come detto. Urbanpost.it - Canone Rai, in arrivo il rimborso da 900 euro. A chi spetta (e come richiederlo) Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sono notizie positive per coloro che hanno regolarmente pagato ilRai nel corso degli anni: stanno per arrivare rimborsi fino a 900. Una agevolazione che fa il paio con le esenzioni che interessano determinate categorie di cittadini. Scopriamo assieme a chiile cosa fare per ottenerlo. Pagamento del, le esenzioni totali Il pagamento deltramite la bolletta energetica, introdotto dal governo Renzi, ha diminuito l’evasione della imposta più invisa a tanti italiani, che non ne ravvedono l’utilità a fronte degli importanti introiti pubblicitari del Servizio pubblico, ad esempio grazie a eventiil Festival di Sanremo. Non si scappa: dura lex sed lex. Ma ora c’è la possibilità di questo, nell’ordine dei 900massimi,detto.

