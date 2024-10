Bimba di 3 anni dimenticata nello scuolabus (Di martedì 15 ottobre 2024) La piccola non è scesa alla fermata insieme ai compagni e nessuno se ne è accorto, né l'assistente all'arrivo a scuola né il conducente Imolaoggi.it - Bimba di 3 anni dimenticata nello scuolabus Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La piccola non è scesa alla fermata insieme ai compagni e nessuno se ne è accorto, né l'assistente all'arrivo a scuola né il conducente

Teramo - bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus. Ritrovata viva ma in lacrime dopo 5 ore - Così l’autista e l’assistente sono corsi verso lo scuolabus parcheggiato e lì la scoperta. La piccola di tre anni era rannicchiata su un sedile posteriore, in lacrime e provata, date le ore passate da sola e soprattutto senza acqua. . Poteva finire in tragedia ma fortunatamente è stata trovata viva una bambina di 3 anni, lasciata sola a bordo dello scuolabus per cinque ore, dalle 8 alle 13, a ... (Open.online)

Bimba di 3 anni scompare nel nulla : l’incredibile scoperta della madre dopo 5 ore - Il motivo? Era rimasta sul mezzo dopo essersi addormentata. . Scattate le ricerche, la bambina è stata finalmente riabbracciata dalla madre nel deposito dove si trovava il veicolo con a bordo la piccolina in lacrime. La mamma della piccola si è accorta che la bimba era sparita all’uscita dall’asilo intorno alle 13, quando le insegnanti le hanno rivelato che la minore non era mai entrata ... (Dayitalianews.com)

Teramo - bimba di 3 anni si addormenta sul bus e non entra all’asilo - ritrovata nella rimessa dopo 5 ore - Una bimba di 3 anni si è addormentata sullo scuolabus che avrebbe dovuto portarla all'asilo ed è stata trovata 5 ore dopo, quando la mamma si è accorta che la piccola non era mai entrata in classe. Sospesi l'autista e l'assistente che erano a bordo del mezzo.Continua a leggere . (Fanpage.it)