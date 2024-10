Beatrice nella Casa… Grande Fratello il commento intimo di Signorini e lei non la prende bene

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Caos in diretta altraLuzzi e Alfonso. Infatti, è bastata una battutina del conduttore a far innervosire non poco l’opinionista. E nel bel mezzo della conversazione si è intromessa pure Carmen Russo, dando vita ad una discussione davanti a tutti. Tutto è nato alla luce di alcune parole della moglie di Enzo Paolo Turchi, che svelato un segreto hot. Dunque, alsi è registrato un momento di tensione soprattutto traLuzzi e Alfonso. Lei probabilmente non si aspettava quella frase dal padrone di casa e quindi il suo viso è cambiato di botto. Si è potuto notare un certo fastidio e inevitabilmente ha risposto per le rime pure a Carmen Russo. Leggi anche: “Ascoltami”.