Arresti ultrà, Calabria in procura: «Con Lucci ho parlato dei problemi della squadra» (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo Simone Inzaghi e Javier Zanetti, nella giornata del 14 ottobre è stato il turno di Davide Calabria di presentarsi come testimone all’interno dell’inchiesta dell’antimafia milanese sulle curve di Milan e Inter. Il difensore rossonero secondo gli atti avrebbe incontrato nel febbraio del 2023 presso un bar di Cologno Monzese Luca Lucci, uno dei capi ultrà della curva Sud arrestato nell’operazione. Secondo quanto emerso, Calabria avrebbe spiegato agli inquirenti che con Lucci si è parlato dei «problema della squadra, di spogliatoio e rendimento». La richiesta di scarcerazione dei legali di Rosiello, Lucci e Bonissi Intanto, tre ultras milanisti arrestati, tra cui appunto il presunto capo Luca Lucci, Christian Rosiello, bodyguard di Fedez e Riccardo Bonissi, hanno presentato, tramite i loro legali, istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione. Lettera43.it - Arresti ultrà, Calabria in procura: «Con Lucci ho parlato dei problemi della squadra» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo Simone Inzaghi e Javier Zanetti, nella giornata del 14 ottobre è stato il turno di Davidedi presentarsi come testimone all’interno dell’inchiesta dell’antimafia milanese sulle curve di Milan e Inter. Il difensore rossonero secondo gli atti avrebbe incontrato nel febbraio del 2023 presso un bar di Cologno Monzese Luca, uno dei capicurva Sud arrestato nell’operazione. Secondo quanto emerso,avrebbe spiegato agli inquirenti che consi èdei «problema, di spogliatoio e rendimento». La richiesta di scarcerazione dei legali di Rosiello,e Bonissi Intanto, tre ultras milanisti arrestati, tra cui appunto il presunto capo Luca, Christian Rosiello, bodyguard di Fedez e Riccardo Bonissi, hanno presentato, tramite i loro legali, istanza al Riesame per chiedere la scarcerazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arresti ultrà - da Simone Inzaghi a Javier Zanetti e Davide Calabria : la convocazione dei pm - Il difensore rossonero è stato fotografato mentre si trovava in un bar a Cologno Monzese in compagnia di Luca Lucci, leader della curva Sud milanista e recentemente arrestato nell’ambito della stessa indagine. La procura è intenzionata anche a sentire l’ex nerazzurro Milan Skriniar, impegnato però in queste settimane con la nazionale slovacca. (Lettera43.it)

Arresti ultras - perquisito anche Emis Killa : ‘puntano a concerti in Calabria’ - Il 34enne artista di Vimercate (Emiliano Rudolf Giambelli il vero nome) non sarebbe tra i circa 40 iscritti sul registro degli indagati. Il rapper milanese Emis Killa è stato perquisito ieri nell’inchiesta della Procura di Milano con 19 arrestati sugli ultras delle Curve di San Siro per i rapporti intrattenuti con alcuni vertici del tifo organizzato di Milan e Inter a cominciare da quelli con ... (Lapresse.it)

Arresti ultras - Milan : documentato possibile incontro fra Calabria e capo Curva Sud - “È stato documentato un incontro tra Luca Lucci, capo degli ultras milanisti, e il capitano del Milan, il calciatore Davide Calabria, in un bar di Cologno Monzese, l’8 febbraio del 2023“. Fra di essi anche Davide Calabria, capitano del Milan. Sulla base delle intercettazioni, si dà atto che “Luca Lucci sarebbe stato informato, in modo criptico, da Giancarlo Capelli, detto ‘il Barone, storico ... (Calcioweb.eu)