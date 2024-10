Apple lancia a sorpresa il nuovo iPad Mini, pronto per Apple Intelligence (Di martedì 15 ottobre 2024) Invece di aspettare l'evento di fine ottobre dedicato ai nuovi MacBook Pro, la casa di Cupertino ha lanciato oggi la nuova versione del tablet più piccolo, pensato per lavorare con il sistema di intelligenza artificiale Ilgiornale.it - Apple lancia a sorpresa il nuovo iPad Mini, pronto per Apple Intelligence Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Invece di aspettare l'evento di fine ottobre dedicato ai nuovi MacBook Pro, la casa di Cupertino hato oggi la nuova versione del tablet più piccolo, pensato per lavorare con il sistema di intelligenza artificiale

Dopo le butter nails Selena Gomez lancia le apple cider nails : la shade autunnale perfetta - E la passione di Selena per le unghie laccate di rosso l’avevamo già vista quest’estate in occasione della prima di Only Murders in the building a Los Angeles. Apple cider nails, la shade autunnale è già virale grazie a Selena Gomez Credits: Harper’s Bazaar France (Pinterest)Lanciate per la prima volta da Tom Bachik, il celebrity ‘man’icurist, come ama farsi chiamare e come riporta la sua ... (Metropolitanmagazine.it)

Apple lancia iPhone 16 - il primo con intelligenza artificiale - AGI - "It's a glowtime". Il nuovo smartphone è realizzato con materiali riciclati all'85% e presenta nuovi colori oltre a essere resistente all'acqua e alla polvere. Dopo il nuovo Apple Watch, i manager del gruppo californiano, hanno illustrato i nuovi AirPods 4, gli auricolari wireless di Apple con il nuovo chip H2 per ridurre il rumore e l'audio che si adatta alle condizioni esterne. (Agi.it)

Apple lancia iPhone 16 - il primo con intelligenza artificiale - Il nuovo prodotto, definito dal ceo Tim Cook, "meraviglioso" é realizzato in 4 modelli con l'Apple Intelligence ovvero l'intelligenza artificiale sviluppata dal gruppo di Cupertino che viene gestita dal chip A18. Il nuovo orologio monta un chip S10. Nuovi colori anche per le cuffie Air Pods Max. . (Agi.it)