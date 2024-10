Antonella Clerici, le scuse in diretta dopo le polemiche: cos’è successo (Di martedì 15 ottobre 2024) News Tv. Durante la puntata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha perso la pazienza. Nuovo malumore per la conduttrice, che da diversi mesi a questa parte, non perde occasione per esprimere ciò che non va in Rai. Soltanto che ieri, c’è stato un fraintendimento. Per questo, la Clerici durante la puntata di È sempre mezzogiorno in onda oggi, ha fatto le sue scuse. cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, scoppia la lite nella casa: Lorenzo su tutte le furie (VIDEO) Leggi anche: Sonia Bruganelli in lacrime rivela cosa sta succedendo a “Ballando” “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici si lamenta in diretta: il motivo Antonella Clerici si è arrabbiata in diretta Tv durante la puntata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, di È sempre mezzogiorno. Tvzap.it - Antonella Clerici, le scuse in diretta dopo le polemiche: cos’è successo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) News Tv. Durante la puntata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, di È sempre mezzogiorno,ha perso la pazienza. Nuovo malumore per la conduttrice, che da diversi mesi a questa parte, non perde occasione per esprimere ciò che non va in Rai. Soltanto che ieri, c’è stato un fraintendimento. Per questo, ladurante la puntata di È sempre mezzogiorno in onda oggi, ha fatto le sue? (Continuale foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, scoppia la lite nella casa: Lorenzo su tutte le furie (VIDEO) Leggi anche: Sonia Bruganelli in lacrime rivela cosa sta succedendo a “Ballando” “È sempre mezzogiorno”,si lamenta in: il motivosi è arrabbiata inTv durante la puntata di ieri, lunedì 14 ottobre 2024, di È sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici si scusa per la ‘protesta’ sul golden minute e lancia una nuova frecciata - Pensavo semplicemente che ci avessero messo, come al solito, tutta la pubblicità che non mettono prima, sempre dentro di noi e, quindi, ho detto: ‘Va beh’. Ho fatto le mie solite battute; invece c’è stato un errore tecnico, può capitare e, quindi, è per questo che siamo durati di più. Mea culpa a cui è seguita però una nuova ‘misteriosa’ bordata. (Davidemaggio.it)

Antonella Clerici non le manda a dire - nervosismo a “È sempre mezzogiorno” : VIDEO - Ma che minuto è questo qua? Scusate si chiama golden minute… cioè a me mi sembrava più di un minuto». È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si innervosisce (VIDEO) Doveva essere una mini-pubblicità di un minuto, ma è durata di più. Ma cosa sta succedendo in Rai? Dopo Mara Venier e Caterina Balivo, stavolta tocca ad Antonella Clerici. (Donnapop.it)

Antonella Clerici - perché si è arrabbiata in diretta a È sempre mezzogiorno - Gli sfoghi in diretta di Antonella Clerici La conduttrice, in ogni caso, non è solita sfogarsi in diretta: qualche mese fa, a maggio 2024, aveva parlato dell’impegno della figlia Maelle a scuola (studia al Liceo Classico). Il problema tecnico che ha ritardato il Golden Minute a È sempre mezzogiorno Cos’è il Golden Minute? Possiamo definirlo come un mini break pubblicitario dalla durata di 60 ... (Dilei.it)