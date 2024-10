Alice Arzuffi è super sull’Altopiano di Asiago. Di nuovo un bronzo agli Europei dopo 7 anni: "Sono felice di riavere questa medaglia" (Di martedì 15 ottobre 2024) Sul podio del Campionato Europeo Gravel c’è anche lei, la brianzola Alice Maria Arzuffi. Finisce con una medaglia di bronzo la prestazione della seregnese nella sfida Continentale sull’Altopiano di Asiago, nel Vicentino, dove si è svolta la gara della categoria Donne Elite. Arzuffi torna sul podio europeo a distanza di sette anni dal bronzo nella prova di Ciclocross a Tabor (Repubblica Ceca) nel 2017. La brianzola ha offerto una prova di altissimo livello contro il meglio delle specialiste del Gravel e della mountain bike a cominciare dall’elvetica Sina Frei, che si è aggiudicata il tiolo davanti alle azzurre Silvia Persico e alla nostra Alice. "Sono davvero felice, soprattutto dopo le ultime settimane che mi hanno colpito mentalmente - ha detto Alice che corre per la formazione tedesca Ceratizit WNT Pro Cycling -. Sport.quotidiano.net - Alice Arzuffi è super sull’Altopiano di Asiago. Di nuovo un bronzo agli Europei dopo 7 anni: "Sono felice di riavere questa medaglia" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Sul podio del Campionato Europeo Gravel c’è anche lei, la brianzolaMaria. Finisce con una meda dila prestazione della seregnese nella sfida Continentaledi, nel Vicentino, dove si è svolta la gara della categoria Donne Elite.torna sul podio europeo a distanza di settedalnella prova di Ciclocross a Tabor (Repubblica Ceca) nel 2017. La brianzola ha offerto una prova di altissimo livello contro il meglio delle specialiste del Gravel e della mountain bike a cominciare dall’elvetica Sina Frei, che si è aggiudicata il tiolo davanti alle azzurre Silvia Persico e alla nostra. "davvero, soprattuttole ultime settimane che mi hanno colpito mentalmente - ha dettoche corre per la formazione tedesca Ceratizit WNT Pro Cycling -.

Ancora in azzurro : . Alice Arzuffi chiude la stagione ad Asiago - Vig. Il gran finale di stagione per Alice Maria Arzuffi sarà in maglia azzurra. Le donne dovranno percorrere 2 giri per un totale di 102 chilometri e 1600 metri di dislivello. . Dan. Ora le attenzioni sono rivolte alla sfida Continentale. Alla fine abbiamo portato a casa un buon sesto posto con Soraya Paladin". (Ilgiorno.it)