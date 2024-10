Al Pacino, un "Padrino" senza neanche la patente (Di martedì 15 ottobre 2024) A 84 anni, l'attore si racconta in "Sonny Boy": dall'infanzia nel Bronx all'alcol, dal teatro all'Oscar Ilgiornale.it - Al Pacino, un "Padrino" senza neanche la patente Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A 84 anni, l'attore si racconta in "Sonny Boy": dall'infanzia nel Bronx all'alcol, dal teatro all'Oscar

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Pacino : "Stavo per essere licenziato da Il Padrino - la Paramount non mi voleva" - Nel suo libro, uscito recentemente, Al Pacino ha ricordato di quando la Paramount lo stava per licenziare da Il Padrino, e di come Coppola gli cambiò la vita. Nel suo nuovo libro di memorie, Sonny Boy, ora in vendita, il premio Oscar ha ricordato di quando la Paramount metteva in dubbio che fosse l'attore giusto per interpretare Michael Corleone nell'adattamento cinematografico del libro di Mario ... (Movieplayer.it)

Al Pacino ricorda come la Paramount non lo volesse ne “Il Padrino” di Francis Ford Coppola - Ma il mio manager, Marty Bregman, mi disse: ‘Sali su quel fottuto aereo’. Quella scena non avrebbe dovuto essere girata prima di qualche giorno dopo, ma se non fosse successo qualcosa che mi avesse permesso di mostrare di cosa ero capace, forse non ci sarebbe stato un dopo per me“. Mi portò una pinta di whisky così potevo berla durante il volo, e ci sono arrivato“, ha aggiunto Pacino. (Metropolitanmagazine.it)