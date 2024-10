Ai e inclusione: il podcast su come la tecnologia può creare un mondo più equo (Di martedì 15 ottobre 2024) L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla nostra vita è ancora tutto da capire. Quali sono le potenzialità? Quali sono i rischi? Nel campo della Diversity & Inclusion, ad esempio, l’I.A. può aprire prospettive interessanti e positive: abbattere le barriere a favore delle persone con disabilità; aiutare la scuola a rispondere alle esigenze di tutti gli studenti; rendere i processi di selezione del personale più equi; impedire che le nuove tecnologie digitali replichino pregiudizi e stereotipi di genere. Un settore, quello dell'inclusione, al quale il gruppo editorale Monrif dedica particolare attenzione tramite il magazine online Luce!. Ed è proprio con l'obiettivo di fare chiarezza su come coniugare le nuove tecnologie alle questioni sociali che nasce una nuova serie podcast di Luce News per ENI: dal titolo “A.I. e inclusione: riflessioni su diversità e innovazione”. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sulla nostra vita è ancora tutto da capire. Quali sono le potenzialità? Quali sono i rischi? Nel campo della Diversity & Inclusion, ad esempio, l’I.A. può aprire prospettive interessanti e positive: abbattere le barriere a favore delle persone con disabilità; aiutare la scuola a rispondere alle esigenze di tutti gli studenti; rendere i processi di selezione del personale più equi; impedire che le nuove tecnologie digitali replichino pregiudizi e stereotipi di genere. Un settore, quello dell', al quale il gruppo editorale Monrif dedica particolare attenzione tramite il magazine online Luce!. Ed è proprio con l'obiettivo di fare chiarezza suconiugare le nuove tecnologie alle questioni sociali che nasce una nuova seriedi Luce News per ENI: dal titolo “A.I. e: riflessioni su diversità e innovazione”.

