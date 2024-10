AEW: Toni Storm vince l’edizione 2024 della PWI Women’s 250 (Di martedì 15 ottobre 2024) In casa AEW si festeggia un’altro traguardo, “Timeless” Toni Storm ha vinto la 2024 PWI Women’s 250. Zonawrestling.net - AEW: Toni Storm vince l’edizione 2024 della PWI Women’s 250 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024) In casa AEW si festeggia un’altro traguardo, “Timeless”ha vinto laPWI250.

AEW : Toni Storm fa il suo ritorno in STARDOM dopo diversi anni - La federazione nipponica famosa per la qualità nel generare talenti femminili, è stata come una seconda casa in passato per la lottatrice inglese e quest’oggi è tornata sul ring al fianco di Mina Shirakawa. #AEW’s Toni Storm meets the moment with a timeless entrance#STARDOM pic. com/LOaDBJChdd— We Are Stardom (@we_are_stardom) September 28, 2024 Chissà se tale circostanza possa generare ... (Zonawrestling.net)

VIDEO : Toni Storm vuole un rematch contro Mariah May in Australia - Spero di ottenere la mia rivincita qui contro Mariah May. Penso che sia arrivato il momento di portarla dalle mie parti. A tal proposito, si è espressa sul suo rematch contro l’attuale campionessa femminile Mariah May, affermando che vorrebbe affrontarla proprio in quella sede. L’ex AEW Women’s World Champion “Timeless” Toni Storm è recente apparsa a ESPN SportsCenter Australia per parlare ... (Zonawrestling.net)

AEW : Nuova regina ad ALL IN - Toni Storm esita e Mariah May diventa la nuova campionessa - Un match di altissimo livello tra la campionessa Toni Storm e la sfidante Mariah May. Dopo una serie di ginocchiate alla testa, May esegue la Storm Zero della campionessa e ottiene il pin vincente tra lo stupore generale. Storm risponde colpendo May con una Storm Zero sui gradoni d’acciaio, provocandole una ferita alla fronte. (Zonawrestling.net)