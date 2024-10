Abusò anche di una donna ciociara, condannato a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali (Di martedì 15 ottobre 2024) E' arrivata nelle ore scorse la sentenza che ha condannato Ubaldo Manuali a 9 anni e 10 mesi di reclusione e a 26mila euro di risarcimento alle tre vittime, tra cui una di queste residente ad Alatri in provincia di Frosinone. Il 59enne netturbino di Riano (Roma) era imputato di violenza sessuale Frosinonetoday.it - Abusò anche di una donna ciociara, condannato a 9 anni e 10 mesi Ubaldo Manuali Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) E' arrivata nelle ore scorse la sentenza che haa 9e 10di reclusione e a 26mila euro di risarcimento alle tre vittime, tra cui una di queste residente ad Alatri in provincia di Frosinone. Il 59enne netturbino di Riano (Roma) era imputato di violenza sessuale

Condannato a 9 anni per stupro il netturbino Ubaldo Manuali : sfruttava la somiglianza con Keanu Reeves - “Sono in mano ai miei avvocati, lo so che non ho fatto quello di cui sono accusato – ha dichiarato Manuali fuori dalla procura di Viterbo -. Non è una sentenza giusta. Ubaldo Manuali, netturbino 60enne accusato di aver violentato tre donne tra il settembre del 2022 e il gennaio del 2023, nel viterbese in due casi, e nel frosinate, è stato condannato a 9 anni e 10 mesi per stupro. (Ilfattoquotidiano.it)