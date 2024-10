Cityrumors.it - ?Apre sportello senza guardare e colpisce in pieno un ciclista: è allarme

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un automobilista ha aperto la portiera mentre passava une, non avendolo visto, lo ha colpito spedendolo all’ospedale La convivenza tra automobili e biciclette si fa sempre più complicata. Due entità differenti, due velocità differenti e che dovrebbero percorrere strade differenti, spesso sono motivo di scontro lungo il percorso. Gli automobilisti odiano chi con le biciclette gli si sbarra davanti, impedendogli di andare alla velocità che vogliono e costringendoli ad andare a un passo ben diverso rispetto a quello pronosticato. Sono spesso motivo di ritardi, di nervosismo e nei casi più estremi anche di incidenti. Allo stesso tempo chi sta sulle due ruote e pedala teme per la sua incolumità, per la sua sicurezza, messa in discussione dal fatto di non avere – almeno in Italia – una pista dedicata. Uncolpito da unodi una macchina (Pixabay) – Cityrumors.