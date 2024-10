Zonawrestling.net - WWE: Le star in visita allo stadio di WrestleMania 41

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Stiamo per entrare nella stagione di, il momento più caldo dell’anno per la WWE. L’evento che ha catapultato il wrestling verso il successo giunge ormai alla 41ma edizione, e l’Allegiant Stadium di Las Vegas si sta preparando per ospitare lo show. Tre superospiti dei Las Vegas Raiders Domenica 13 ottobre, in occasione della partita contro i Pittsburg Steelers, la squadra di NFL dei Las Vegas Raiders ha ospitato tre tifosi d’eccezione: Titus O’Neil, global ambassador della WWE, Samantha Irvin, announcer di RAW, e soprattutto il leggendario Rey Mysterio. I tre hannoto loche ospiterà41 e hanno consegnato ai Raiders una cintura personalizzata. Samantha Irvin, in particolare, ha avuto l’onore di cantare l’inno nazionale prima del fischio d’inizio della partita.