World Food Forum, Alex Giordano sale in cattedra (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo scienziato e accademico salernitano Alex Giordano, riconosciuto come uno dei pionieri italiani nella trasformazione digitale e nell'innovazione tecnologica applicata all'agricoltura, sarà protagonista del World Food Forum (WFF), l'evento globale organizzato dalla FAO (Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite) che si terrà a Roma dal 14 al 18 ottobre 2024. Giordano interverrà come figura di spicco nel Private Sector Roundtable, l'evento chiave del WFF dedicato al ruolo del settore privato nel supportare l'innovazione giovanile per la trasformazione dei sistemi agroalimentari. Professore di Economia Aziendale presso l'Università Giustino Fortunato e docente di Marketing e Trasformazione Digitale presso l'Università Federico II di Napoli, Giordano è autore del libro FoodSystem 5.

