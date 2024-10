Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 3. giornata di Superlega. Michieletto e Bottolo: in alto le bande azzurre!

(Di lunedì 14 ottobre 2024) I3ªDIMATTIA. Il finalizzatore è sicuramente Lagumdzija, implacabile in attacco da ex contro Monza, ma il lavoro “sporco” se lo sobbarca l’azzurro che chiude con 9 punti all’attivo, frutto di un buon 50% in attacco ma il dato che salta all’occhio è il 60% in ricezione. Un punto arriva anche grazie al muro. ALESSANDRO: Numeri stratosferici per lo schiacciatore azzurro che spinge inTrento contro Milano. Qualche black out c’è stato ma alla fine chiude con 23 punti, top scorer del match, il 40% in ricezione e il 45% in attacco, 3 muri e e ace. ROBERTO RUSSO: Sul pezzo a Modena con una prova dispessore che frutta a Perugia la terza vittoria. Chiude con 11 punti, il 64% in attacco, due ace e due muri a suggellare una partita da ricordare.