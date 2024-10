Secoloditalia.it - Vineria Eretica – Milano

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Via Rosolino Pilo, 14 – 20129Tel. 02/45942171 Sito Internet: www..it Tipologia:con cucina Prezzi: vini al calice da 7€, piattini 3/14€ Chiusura: Domenica OFFERTA Qualche novità nell’offerta gastronomica e voto riconfermato per questadi quartiere che, se fosse uno dei suoi vini, sarebbe sicuramente una bottiglia di bollicine. Situata a poche centinaia di metri dalla centralissima Porta Venezia, questa piccola enoteca con cucina si distingue per gentilezza e competenza del personale. Interessante la mescita alla carta, che viene definita “da bere”, alla quale si affianca la sezione chiamata “da mangiare” con piatti originali da condividere per creare quella convivialità che si respira non appena varcata la soglia del locale.