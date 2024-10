Vesuvio Motor Show 2024, in quindicimila nella tre giorni di Gianturco (Di lunedì 14 ottobre 2024) Presenti quindicimila persone alla seconda edizione del Vesuvio Motor Show che tornerà con nuovi appuntamenti nel 2025. quindicimila persone intervenute in tre giorni, duecento tra Supercar, moto, Formula, kart, un km di passione in cui via Brecce a Sant’Erasmo è stata trasformata in una piccola Montecarlo, tanta solidarietà all’ospedale pediatrico Pausilipon e tra le Associazioni 2anews.it - Vesuvio Motor Show 2024, in quindicimila nella tre giorni di Gianturco Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Presentipersone alla seconda edizione delche tornerà con nuovi appuntamenti nel 2025.persone intervenute in tre, duecento tra Supercar, moto, Formula, kart, un km di passione in cui via Brecce a Sant’Erasmo è stata trasformata in una piccola Montecarlo, tanta solidarietà all’ospedale pediatrico Pausilipon e tra le Associazioni

