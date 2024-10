Va in ospedale per un morso di criceto, giovane mamma muore prima di entrare: disposta l’autopsia (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tragedia si è consumata all'ingresso di un centro sanitario di Villarreal, in Spagna, davanti ai figlioletti che la donna aveva portato con sé. Sarà ora l'autopsia a chiarire l'esatta causa di morte della 38enne e se il morso del criceto possa aver avuto un ruolo nell'improvviso decesso. Fanpage.it - Va in ospedale per un morso di criceto, giovane mamma muore prima di entrare: disposta l’autopsia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La tragedia si è consumata all'ingresso di un centro sanitario di Villarreal, in Spagna, davanti ai figlioletti che la donna aveva portato con sé. Sarà ora l'autopsia a chiarire l'esatta causa di morte della 38enne e se ildelpossa aver avuto un ruolo nell'improvviso decesso.

