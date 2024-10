Un Maldini torna in Nazionale: da Cesare a Daniel, la dinastia continua (Di lunedì 14 ottobre 2024) Daniel Maldini ha fatto il suo esordio in Nazionale durante Italia-Israele: proprio a Udine esordì anche suo padre Paolo Minuto 74 di Italia-Israele, la dinastia Maldini continua in azzurro. Dopo 22 anni dall’ultima volta di Paolo Maldini, suo figlio Daniel ha fatto il suo esordio in Nazionale. L’attaccante del Monza ha preso il posto di Giacomo Raspadori, entrando sul terreno di gioco del Friuli. Maldini (ANSA) – Calciomercato.itProprio a Udine, coincidenze che rendono speciale il calcio, fece il suo esordio – ma con la maglia del Milan – papà Maldini. Proprio Paolo è presente sugli spalti per assistere alla prima volta del figlio, accompagnato dalla moglie che non ha mancato di immortalare il momento con lo smartphone. Calciomercato.it - Un Maldini torna in Nazionale: da Cesare a Daniel, la dinastia continua Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha fatto il suo esordio indurante Italia-Israele: proprio a Udine esordì anche suo padre Paolo Minuto 74 di Italia-Israele, lain azzurro. Dopo 22 anni dall’ultima volta di Paolo, suo figlioha fatto il suo esordio in. L’attaccante del Monza ha preso il posto di Giacomo Raspadori, entrando sul terreno di gioco del Friuli.(ANSA) – Calciomercato.itProprio a Udine, coincidenze che rendono speciale il calcio, fece il suo esordio – ma con la maglia del Milan – papà. Proprio Paolo è presente sugli spalti per assistere alla prima volta del figlio, accompagnato dalla moglie che non ha mancato di immortalare il momento con lo smartphone.

