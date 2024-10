Tragedia dopo la partita: tre giovanissimi muoiono nell’incidente (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le vittime sarebbero tre, il sinistro è avvenuto dopo l’incontro di calcio sulla Potenza-Melfi a pochi chilometri dall’uscita di Potenza Est L'articolo Tragedia dopo la partita: tre giovanissimi muoiono nell’incidente proviene da TvZap. Tvzap.it - Tragedia dopo la partita: tre giovanissimi muoiono nell’incidente Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le vittime sarebbero tre, il sinistro è avvenutol’incontro di calcio sulla Potenza-Melfi a pochi chilometri dall’uscita di Potenza Est L'articolola: treproviene da TvZap.

Tragedia nella notte in Sardegna - centauro 45enne muore dopo aver sbattuto contro un guardrail - Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei volontari 118 soccorso Narcao e della medicalizzata 118 del Sirai, intervenuti sul. . . Un motociclista di 45 anni è morto dopo essere andato a sbattere contro il guardrail tra Carbonia e Perdaxius, nel Sud Sardegna. Poco dopo la mezzanotte, per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada provinciale ... (Gazzettadelsud.it)

Tragedia a Padova - morta una bambina dopo essere stata investita da un treno : si indaga sulle cause - A quanto pare la ragazzina era in compagnia di alcune amiche e adesso bisogna capire se ha attraversato i binari benché ci fosse il passaggio a livello abbassato. Morta bambina 12enne, la dinamica dell’incidente Come riportato da PadovaOggi, l’incidente si è verificato nel primo pomeriggio vicino via Friburgo, dove gli inquirenti stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire ... (Dayitalianews.com)

Tragedia Vajont 61 anni dopo - una ferita aperta - 61 anni fa la tragedia del Vajont. Immagini di devastazione e morte difficili da dimenticare che hanno cambiato per sempre la vita dei sopravvissuti. Servizio di Fabio Bolzetta The post Tragedia Vajont 61 anni dopo, una ferita aperta first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)