361magazine.com - Tommaso: «Non tro**o da un mese. Non voglio altro». La risposta di Maria Vittoria

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La spiazzante dichiarazione digenera polemiche in Casa. Ecco come ha replicatoA poche ore dalla puntata di lunedì 14 ottobre sembra cheabbiano la clip che in tanti (forse) non si aspettavano. Dopo il bacio della scorsa notte sembra che tra i due si sia accesa una scintilla, ma non quella dell’amore. In diretta dalla casa il ragazzo ha infatti affermato di voler solo un rapporto fisico con l’inquilina e nulla di più. Tra i due però si è accesa una lite senza precedenti e un botta eche merita l’attenzione del pubblico. La scintilla si accende a seguito di una richiesta della toscana che gentilmente chiede adi non dichiarare in diretta, durante l’appuntamento serale su Canale 5, quanto il ragazzo aveva già affermato circa la sua idea di relazione, poiché «poco carino» nei confronti della ragazza.