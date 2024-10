Tare: «Ultras? Inzaghi pulito! Tra i top con Guardiola e Ancelotti» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tare ha condiviso il suo pensiero in favore di Simone Inzaghi. I due hanno lavorato assieme alla Lazio. Oggi il piacentino fa faville all’Inter. pulito – A parlare di Simone Inzaghi, colui che lo conosce benissimo come Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio ha parlato così del tecnico dell’Inter, anche in merito alla vicenda Ultras: «Conosco Inzaghi, è una persona pulita, non credo che questa vicenda possa incidere. L’Inter è la squadra da battere, è la più forte. Ha pressione così ma è una pressione guadagnata, perché negli anni ha creato un team vincente. Può arrivare anche lontano in Champions League». Nessun dubbio per l’albanese. Tare si concentra poi sulla crescita di Inzaghi all’Inter TOP – Sempre su Tmw Radio, Tare ha continua sulla crescita di Inzaghi: «Il primo anno è stato molto difficile, anche se ha vinto due trofei. Inter-news.it - Tare: «Ultras? Inzaghi pulito! Tra i top con Guardiola e Ancelotti» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha condiviso il suo pensiero in favore di Simone. I due hanno lavorato assieme alla Lazio. Oggi il piacentino fa faville all’Inter.– A parlare di Simone, colui che lo conosce benissimo come Igli. L’ex dirigente della Lazio ha parlato così del tecnico dell’Inter, anche in merito alla vicenda: «Conosco, è una persona pulita, non credo che questa vicenda possa incidere. L’Inter è la squadra da battere, è la più forte. Ha pressione così ma è una pressione guadagnata, perché negli anni ha creato un team vincente. Può arrivare anche lontano in Champions League». Nessun dubbio per l’albanese.si concentra poi sulla crescita diall’Inter TOP – Sempre su Tmw Radio,ha continua sulla crescita di: «Il primo anno è stato molto difficile, anche se ha vinto due trofei.

