Anteprima24.it - “Suor Paola riposa in cielo e non c’entra nulla con i furti”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblchiamo: In relazione alle notizie di stampa apparse su alcuni quotidiani nazionali e locali del 12/10/2024, la Congregazione dellee Oblate di San Francesco Saverio di Ariano Irpino, coordinate dalla Madre Superiora, Carmela Mazzone, assistita dall’Avvocato Pamela Cappelluzzo, SMENTISCE qualunque collegamento fra i fatti raccontati e la sua Congregazione. Questa incresciosa e tristissima notizia ha scosso profondamente l’intera Comunita Religiosa e, se confermata, certamente la Giustizia farà il suo corso. In particolare, si precisa che alcune testate giornalistiche hanno commesso un evidente errore di persona, in quanto hanno riportato cheSchiavo al secolo Maria Rosa si sarebbe macchiata di alcuni peccati, oggi in fase di accertamento.